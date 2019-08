"Qualitätsmängel": Elektroauto-Vermieter will keine Teslas mehr

Der Elektroauto-Vermieter Nextmove aus Leipzig hatte Ende des vergangenen Jahres 100 Tesla Model 3 bestellt, geriet sich aber nach der Lieferung der ersten 15 Autos im Frühjahr wegen Qualitätsmängeln mit dem Hersteller in die Haare.

Nach Angaben von Tesla hat Nextmove die rund fünf Millionen Euro schwere Lieferung der restlichen 85 Modelle storniert. Nextmove erklärte, man habe die Auslieferung weiterer Autos „wegen schwerer Qualitäts- und Sicherheitsmängel“ gestoppt. Doch statt diese zu beheben, habe Tesla ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt und anschließend die Bestellung der noch nicht gelieferten Autos storniert.

„Nicht einmal fahrtüchtig“

„Nur jedes vierte Fahrzeug war fehlerfrei, in einigen Fällen waren die Fahrzeuge nicht einmal fahrtüchtig“, erklärte Nextmove auf seiner Website unter dem Titel „Service-Hölle“. Man habe Lackfehler, falsch verlegte Kabel, Kratzer am Armaturenbrett und Kondenswasser in den Scheinwerfern festgestellt. Nach Angaben von Tesla war der Hersteller noch dabei, die Schäden zu beheben, als die restliche Bestellung storniert wurde.

Tesla habe Nextmove in der Zwischenzeit Leihautos zur Verfügung gestellt. „Wir glauben, dass die Entscheidung des Kunden (...) nicht zur Gänze an Qualitätsthemen lag, sondern größtenteils beeinflusst von Frust über einen - damit nicht in Zusammenhang stehenden -Streit Anfang des Jahres war“, erklärte ein Sprecher, ohne Einzelheiten zu dem früheren Vorfall zu nennen.

Nach Angaben des Unternehmens hat jeder Tesla-Kunde, der mit seinem neuen Auto unzufrieden ist, das Recht, es innerhalb von sieben Tagen zurückzugeben. Er bekomme dann den Kaufpreis zurück. Die meisten deutschen Kunden seien mit ihren Fahrzeugen zufrieden. Grundsätzlich scheint auch Nextmove den „ Tesla 3“ gut zu finden, denn das Unternehmen selbst wirbt im Internet: „Im herstellerunabhängigen Fuhrpark mit über 300 Fahrzeugen findest Du die besten Elektroautos unserer Zeit. Ganz frisch dabei – das Tesla Model 3.“