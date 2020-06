RiM kauft App-Spezialisten tinyHippos

Der BlackBerry-Hersteller Research in Motion baut mit einem Zukauf sein Geschäft mit Apps aus. RIM habe das Start-Up-Unternehmen tinyHippos erworben, teilten die Kanadier mit. RIM-Vizechef Tyler Lessard begründete die Akquisition mit dem „beträchtlichen Wissen über das Web und die Web-Entwicklung“ der tinyHippos-Gründer. Das kleine Unternehmen aus Ontario steht hinter Ripple, einer Plattform für die Entwicklung und das Testen von mobilen Anwendungen. Details wie etwa der Verkaufspreis wurden nicht veröffentlicht.

Apps spielen in der Handybranche eine immer wichtigere Rolle. Die Marktforscher von Gartner rechnen damit, dass sich der Weltmarkt für Apps im laufenden Jahr fast verdreifachen wird. Demnach werden die Anbieter der Programme für Smartphones und Tablet-PCs rund 15,1 Mrd. Dollar (10,70 Mrd. Euro) umsetzen. Marktführer in diesem Bereich ist Apple. RIM wird künftig nicht nur mit dem iPhone von Apple konkurrieren, sondern auch mit dem erfolgreichen iPad. Am 19. April bringen die Kanadier ihr Tablet „Playbook“ auf den Markt.