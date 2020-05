Rocket nimmt mit Börsengang bis zu 1,6 Milliarden Euro ein

Es ist der größte Börsengang eines Internet-Unternehmens in Europa seit dem Boom-Jahr 2000 und die größte Neuemission in Deutschland seit sieben Jahren. Der nun festgelegte Preis für eine Aktie bewertet Rocket Internet mit 6,7 Milliarden Euro. Bis zu 24 Prozent der Anteile sind künftig in den Händen von neuen Investoren. Feste Aktienorders über knapp 600 Millionen Euro hatte Rocket schon vor Beginn der Zeichnungsfrist in der Tasche. Organisiert wird der Börsengang von Berenberg, JPMorgan und Morgan Stanley.

Die Holding gründet vor allem in Schwellenländern wie Indien und Brasilien wie am Fließband Online-Dienstleister - vom Möbelhändler bis zum Taxi-Dienst. Rocket bedient sich dabei Geschäftsmodellen, die andere Startup-Unternehmer etwa in den USA schon mit Erfolg erprobt haben. Die Rocket-Firmen, die im Schnitt erst zwei Jahre alt sind, schreiben in der Regel aber noch hohe Verluste. Mit dem Börsengang hat Rocket mehr als zwei Milliarden Euro auf der hohen Kante. Oliver Samwer will künftig die neu gegründeten Unternehmen bei Erfolg auf Dauer behalten und nicht mehr wie bisher rasch Anteile an andere finanzkräftigere Investoren abgeben.