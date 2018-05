Rolls-Royce will ab 2040 nur noch Elektroautos bauen

Ein erster vollelektrischer Rolls-Royce soll in den kommenden zehn Jahren vorgestellt werden. Durch neue Modelle will man das Line-up an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren schleichend ersetzen. Am bekannten Zwölfzylinder-Motor will man aber solange wie möglich festhalten. „Wir werden so lange wie wir können Zwölfzylinder-Motoren anbieten, so lange wir vonseiten des Gesetzes diese anbieten dürfen.“