RTR: Steigende Mobilfunktarife gut für den Wettbewerb

Beim Konsumentenschutz sieht sich die RTR in ihrer bisherigen Arbeit und die von der RTR erarbeiteten Verordnungen bestätigt. Die von der RTR bearbeiteten Streitschlichtungsfälle –etwa wegen enorm hoher Handyrechnungen - seien von über 5000 im Jahr 2008 auf nur mehr 2859 im Jahr 2013 zurückgegangen. Hier will Gungl noch stärker mit Verbraucherschutzverbänden zusammenarbeiten und auch den Mobilfunkern ins Gewissen reden, dass sie in strittigen Fällen größere Kulanz als bisher walten lassen. Kunden sollten zukünftig auch die Möglichkeit haben, Streitschlichtungsverfahren über die RTR komplett online abzuwickeln.

Als konkrete Maßnahme, um Kunden das Wechseln von Betreibern zu ermöglichen, will die RTR die mit der Rufnummernmitnahme verbundenen Kosten prüfen lassen. „Man muss sich anschauen, ob 19 Euro für die Portierung einer Rufnummer in der heutigen Zeit noch angemessen ist“, meinte Gungl. Auch dass die Abfrage bzw. Übermittlung der Nummer vom ursprünglichen Anbieter 20 Minuten dauern kann, sei angesichts der digitalen Möglichkeiten unverständlich. Auch andere Wechsel-Barrieren, wie Zusatzzahlungen bei vorzeitigem Vertragsende, sollen überprüft werden.