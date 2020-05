SAP steigt in chinesischen Cloud-Markt ein

Ausländische Konzerne können Dienste in der Datenwolke, mit denen Kunden gegen Miete über das Internet Daten und Programme auf externen Rechnern nutzen können, bisher nur mit Servern anbieten, die nicht in China stehen. Der NSA-Späh-Skandal lässt in China aber das Misstrauen gegenüber ausländischen IT-Anbietern wachsen. Über das Gemeinschaftsunternehmen kann SAP die Rechenzentren des einheimischen Telekom-Riesen im Inland nutzen.

Der Weltmarktführer für Firmensoftware setzt auf starkes Wachstum in China. Das Cloud-Geschäft stecke derzeit in China noch in den Kinderschuhen, sagte der Chef des SAP-China-Geschäftes Alex Atzberger. „Der Markt ist aber dabei, abzuheben - und wir wollen die ersten sein.“ Experten gingen davon aus, dass das Cloud-Geschäft bis Ende dieses Jahres auf Erlöse von umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro wachsen werde. SAP will binnen zwei Jahren die Zahl der Cloud-Nutzer in China von derzeit einigen Hunderttausend auf eine Million steigern, wie Atzberger sagte. Die Zahl der Kunden ist allerdings viel niedriger als die der Nutzer: So bringt als ein Kunde die China-Telecom-Tochter China Communication Services die ersten 12.000 Nutzer für die Personalmanagement-Software ein.