SevenVentures steigt bei Angebotsplattform Marktguru ein

Die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe erweitert ihr Media for Equity-Portfolio in Österreich und steigt mit SevenVentures Austria bei der Angebotsvergleich-Plattform Marktguru ein. Das Wiener Start-up ist im Jahr 2012 gestartet und bietet aktuelle Angebote und Aktionen aus dem Einzelhandel, die ansonsten in Prospektform erscheinen, in digitaler Form an. Angefangen bei Rasierklingen über Bier bis hin zu Windeln finden Nutzer bei Marktguru Angebote diverser Händler in ihrer Umgebung und können diese auch miteinander vergleichen. Mittlerweile gibt es Angebote von über 7.000 Herstellern aus über 600 Kategorien.

SevenVentures wurde ursprünglich über einen Start-up-Pitch, der bereits im November 2012 stattfand, auf Marktguru aufmerksam, erzählt Patrick Dainese, einer der beiden Unternehmensgründer im Gespräch mit der futurezone. Der österreichische Arm von SevenVentures sei allerdings erst im vergangenen Herbst so richtig als eigene Firma gestartet, sagt Bernhard Albrecht, Geschäftsführer von SevenVentures Austria. “Daher steigt die Sendergruppe erst jetzt bei Projekten wie Marktguru ein.” Zu Beginn wird SevenVentures einen Anteil von 40 Prozent bei dem Start-up übernehmen. Patrick Dainese und Thomas Kern, die beiden Gründer des Unternehmens, bleiben weiterhin die CEOs von Marktguru. Wie viel Geld bei dem Deal über den Tisch geht, will man jedoch nicht öffentlich machen.