Short Seller verdienen 1,2 Milliarden Dollar mit Teslas Problemen

Jedoch schon kurz darauf ließen unter anderem Untersuchungen der US-Börsenaufsicht die Aktie fallen. Am Freitag veröffentlichte die New York Times außerdem ein emotionales Interview mit dem CEO, in dem Details über seine 120-Stunden-Woche ans Licht kamen. Die Aktie fiel an einem Tag neun Prozent, auf zehn Tage gerechnet liegt das Minus bei 19 Prozent.

Laut S3 haben jedoch nur vier Prozent der Short Seller ihre Investments wirklich zu Geld gemacht. Einige von ihnen dürften auf noch schlechtere Zeiten warten: Laut einem Bericht von Fortune glauben manche Analysten, unter anderem Goldman Sachs, dass der Aktienkurs unter die Marke von 200 Dollar fallen könnte. Zu Wochenschluss ist die Aktie an der US-Börse Nasdaq 305,50 Dollar wert.