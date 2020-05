Siemens-Betriebsrat fürchtet um Substanz in Österreich

Der Konzern Siemens zieht die Kostenschraube an und plant weltweit den Abbau von 15.000 Jobs. Wie viele Stellen die Rosskur „Siemens 2014“ in Österreich kosten wird, kommuniziert derzeit allerdings weder die Siemens Austria AG noch deren Betriebsrat. Ein Konzernsprecher sagte am Montag: „Es ist nicht möglich, Zahlen zu nennen, da es ja auch noch Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern gibt.“ Betriebsratschef Wolfgang Springer sagte, Ziel sei es, dass das Sparprogramm in Österreich „so wenige Stellen wie möglich kostet“. Die Stellen würden wohl bis zum Jahresende 2013 abgebaut.

Wirksam sollten Einsparungen jedenfalls wie vom Konzern vorgegeben bis Herbst 2014 werden, so der Unternehmenssprecher. Betriebsratschef Springer wiederum meinte, „jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, ist einer zu viel. Es geht hier an die Substanz. Mit jedem Mitarbeiter weniger verlieren wir auch Kundenkontakte und Know-how“, gab er zu bedenken.