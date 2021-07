Sky: Personalisiertes Fernsehen ist die Zukunft

„Die Zeit des linearen Fernsehens, wie wir es gewohnt sind, steht vor einem Umbruch", sagt Kai Mitterlechner. Laut dem Chef von Sky Österreich entspreche es nicht mehr dem Alltag und den Lebensgewohnheiten der Menschen. Einerseits haben sich die Arbeitszeiten grundlegend geändert, andererseits gibt es auch ein größeres Freizeitangebot. „Fernsehen passt sich den geänderten Nutzungsgewohnheiten an", vor allem jüngere Seher können mit dem klassischen Fernsehkonzept, zu gewissen Uhrzeiten zu Hause zu sein, immer weniger anfangen, so Mitterlechner. In den vergangenen Jahren sind Zuseher deutlich selektiver bei der Auswahl geworden, dem muss man Rechnung tragen, wenn man als TV-Anbieter erfolgreich sein will.

Neues Nutzerverhalten, neue Technik Diesen Veränderungen will der TV-Sender Sky mit Neuerungen gegensteuern. In den vergangenen zwei Jahren wurde eine Vielzahl an Innovationen gestartet, die Sky fit für die Zukunft machen. Ein wesentlicher Bestandteil ist hier Sky Anytime. Dieses Service startet TV-Serien und Filme genau dann, wann der Kunde es will. Der Inhalt wird direkt vom Satellit auf den TV-Schirm gepusht.

Der Receiver als persönliche TV-Station

Anstatt sich berieseln zu lassen und hin und her zu zappen, kann man mit dem Service und dem Rekorder gezielt das sehen, was man will. Das hat nicht nur für Erwachsene Vorteile, sondern ist auch für Kinder interessant. „Eltern können jetzt schon mittels Sky Anytime und dem Sky+ Receiver ein TV-Programm zusammenstellen, das für Kinder passend ist", so Mitterlechner, der selbst Vater ist. Da Sky frei von Unterbrecherwerbung ist und eine große Auswahl an gewaltfreien Filmen und Serien bietet, sei es eine gute Alternative zu den Kids-Kanälen im Free-TV.

Serien und Filme für unterwegs

Ein weitere technische Innovation, die die geänderten Lebensgewohnheiten berücksichtigt, ist Sky Go. Dabei handelt es sich um eine App für iPad und Co , die TV-Inhalte von Sky auf das kleine Display holt. Mitterlechner selbst nutzt diese Funktion auf Reisen. Anstatt im Hotelzimmer den Flat-TV zu nutzen, schaut er via Tablet seine Lieblingsserien Game of Thrones und The Walking Dead. Die App eignet sich aber auch als Zweit-Fernseher. „Während ich zu Hause am TV-Schirm eine Sportübertragung sehe, kann meine Frau am Tablet parallel einen Film sehen", sagt Mitterlechner. Dieser Aspekt wird nun für Kinder ausgeweitet: Ab Dezember sind zahlreiche Kids-Kanäle via Sky Go abrufbar.