Skype gehört jetzt zu Microsoft

Die Übernahme des Internet-Telefoniedienstes Skype durch Microsoft ist perfekt. "Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Skype", sagte Microsoft-Geschäftsführer Steve Ballmer nach dem Abschluss der im Mai angekündigten Übernahme am Donnerstag. Skype werde als Abteilung bei Microsoft fungieren, deren Leitung der bisherige Skype-Chef Tony Bates übernimmt, hieß es in einer Microsoft-Mitteilung. „Gemeinsam sind wir nun in der Lage, die Zielmarke von einer Milliarde Benutzer täglich zu erreichen“, sagte Bates.

Langfristig soll der Internet-Telefoniedienst in Microsoft-Produkte integriert werden, hieß es weiter. Für Skype-Mitarbeiter soll sich vorerst nichts ändern.

In einigen Ländern steht die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu der Übernahme noch aus, teilte Microsoft mit. In diesen Ländern soll die Übernahme nach der Prüfung durch die Behörden vollzogen werden. Die EU hatte Anfang Oktober ihre Zustimmung