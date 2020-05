Smart Meter: Match um technische Standards in Österreich

Der Netzwerkspezialist Cisco, der seit Jahren auf IP-Technologie setzt und Marktführer im Bereich IP-Telefonie ist, setzt sich hingegen dafür ein, dass sich das Internetprotokoll IPv6 als standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Daten auch in den Netzen von Energieversorgern durchsetzt. „IPv6 muss künftiger Standard sein. Wenn ich heutzutage in eine veralterte Technologie investiere, die nicht auf IP aufsetzt, produziere ich unnötige Kosten. Außerdem kann man die Vorteile, die es in Zukunft dadurch geben wird, nicht nutzen“, so Achim Kaspar, Österreich-Chef von Cisco im Gespräch mit der futurezone.

Man müsse die Smart Meter-Entwicklung nämlich im „großen Ganzen“ betrachten, so Kaspar. Künftig werde im „Internet of Everything“-Zeitalter alles von der Kaffeemaschine bis zu Gebäuden via IP-Netzwerk gesteuert. „Smart Connected Energy“ sei künftig ebenfalls Teil dieses Netzes. In Folge könne man auch von „Smart Connected Cities“ reden, von der Verbindung von Informationssystemen mit Verkehrsleitzentralen, von Müll-Management und der Regelung von Straßenbeleuchtungen. „Es gibt viele Services, die in Zukunft möglich sein werden. Aber dazu muss erst das Fundament gebaut werden. Wir sehen uns dabei als Fundament-Provider“, erläutert Hans Greiner, Sales Manager bei Cisco die Strategie des Netzwerkausrüsters.