Sony und Honda gründen gemeinsame E-Auto-Firma

"Das neue Unternehmen zielt darauf ab, Hondas Umwelt- und Sicherheitstechnologien, Autoentwicklungsfähigkeiten, Herstellungstechnologien und Vertriebs- und Management-Erfahrung mit Sonys Erfahrung bei der Entwicklung und Anwendung von Bildgebung, Sensoren, Telekommunikation, Netzwerk- und Unterhaltungstechnologien zusammen zu bringen", heißt es in einer gemeinsamen Presseaussendung.

Im März kündigten Sony und Honda bereits an , gemeinsam eine Firma gründen zu wollen, um E-Autos und Mobilitätsdienste unter einer Marke anzubieten. Nun wurde ein Vertrag zur Gründung eines Joint Venture unterzeichnet, berichtet Electrek . Das Gemeinschaftsunternehmen wird noch in diesem Jahr gegründet und soll Sony Honda Mobility heißen. Auffallend dabei ist, dass der Elektronikkonzern Sony dabei vor dem etablierten Autohersteller Honda genannt wird.

Marke und Fahrzeug unklar

Wie genau ein gemeinsamer Markenname lauten könnte, ist noch nicht bekannt. Denkbar ist etwa ein Doppelnamen a la Sony Honda oder ein Zusatz a la Honda, powered by Sony, oder ein gänzlich neuer Name. Sony hat seine Ambitionen, stärker in den Automobilbereich vorzudringen, bereits seit einiger Zeit klar gemacht. Zuletzt hat Sony etwa auf der CES ein Konzeptfahrzeug namens Vision-S vorgestellt. Ob die Limousine das Vorbild für das erste Serienfahrzeug des Joint Venture sein wird, oder aber ein SUV namens S-02, ist noch völlig offen.