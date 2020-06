Sony will aus LCD-Produktion aussteigen

Ericsson

, das glücklose Handy-Joint-Venture mit dem schwedischen Telekom-Ausrüsternach zehn Jahren komplett zu übernehmen und in eigener Regie zum Erfolg zu führen. Ein Klotz am Bein ist fürdas verlustträchtige Fernsehergeschäft, von dem der Konzern weniger abhängig werden will. Zu der Sparte gehört die Gemeinschaftsfirma S-LCD, in dergemeinsam mitFlüssigkristall-Bildschirme produziert.

Noch keine konkreten Pläne

Den Branchenkreisen zufolge will sich Sony rasch von S-LCD trennen. Es gebe dazu aber noch keine Verständigung mit Samsung über die Konditionen und einen Zeitplan. Der japanischen Wirtschaftszeitung „Nikkei“ zufolge strebt Sony eine Verkaufsvereinbarung bis zum Jahresende an.

Sowohl Sony als auch Samsung lehnten Stellungnahmen ab. Bereits im Juli hatte die südkoreanische Zeitung „Chosun Ilbo“ über ein Ende der Kooperation berichtet. Sony hatte dies damals zurückgewiesen. Der japanische Konzern legt am Mittwoch Quartalszahlen vor.