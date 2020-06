Spielestudio: Linzer erobern Facebook-Kosmos

Um die Zielgruppe anzusprechen, wurde sehr viel Wert auf Grafik und optische Präsentation gelegt. Kernstück von Delta Strike ist die 3D-Darstellung, auf die das Team besonders stolz ist. "Wir waren die ersten, die Flash 11 verwendet haben. Adobe war von unserer Leistung so beeindruckt, dass sie uns als Showcase auf ihre Hausmesse eingeladen haben", sagt Plank. Dadurch habe man nicht nur bei Adobe, sondern auch bei anderen Entwicklern in den USA für Aufsehen gesorgt. "Wir haben gezeigt, was mit Flash 11 alles möglich ist. Die Reaktionen waren durchwegs positiv. Viele haben gar nicht geglaubt, dass da Flash läuft."

Flash-Wurzeln an der FH Hagenberg

Der Fokus auf Flash kommt Plank zufolge aus der Zeit des Studiums. " Hagenberg ist in Sachen Flash extrem gut, wir haben dort vieles gelernt", so der Welser. Das Wissen habe man schon vor Delta Strike in praktische Erfahrung umgesetzt, weshalb in Flash "ihr zu Hause ist". Bevor sich das Trio dann an das Spiel gewagt hat, wurden zudem diverse 3D-Technologien für den Browser analysiert. Laut Plank habe sich Flash als beste Option für das Unterfangen dargestellt.

Dass Apple-Geräte kein Flash unterstützen, viele Entwickler auf HTML5 umschwenken und ältere PCs mit dem aufwendigen 3D-Flash nicht klarkommen, sieht Plank als kein Problem. 99 Prozent aller Computernutzer hätten Flash installiert und würden binnen weniger Monate auf die aktuellste Version updaten. Zudem hätte mittlerweile jeder PC eine rudimentäre 3D-Grafikkarte, die für Delta Strike durchaus reicht. Für Facebook-Spiele, die im Browser am PC laufen, sei Flash laut Plank daher die beste Wahl.

Abhängig von Facebook

Differenzierter sieht man hingegen die enge Verbindung mit Facebook. Dem CTO zufolge erreicht man dort zwar die meisten Leute, man begibt sich jedoch in eine Abhängigkeit. Im aktuellen Entwicklungsstadium fokussiert man noch auf Facebook, sobald das Spiel finalen Status erreicht hat, wird man sich anderen Plattformen widmen.

"Das Spiel ist so konzipiert, dass man es auf andere soziale Plattformen übertragen kann. Auch der Betrieb auf einer eigenen Homepage ist möglich. Wir verfolgen ganz klar einen Multiplattform-Zugang", sagt Plank. Für eine einfache Portierung setzt das Studio übrigens auf des Know-How von Studienkollegen: Für eine reibungslose Anbindung an Online-Netzwerke kommt die Middleware von Platogo zum Einsatz.