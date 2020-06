Start-ups: "Wien ist kein Finanzmarkt"

Wie beurteilen Sie die Situation von Start-ups in Wien? Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Es gibt eine spannende Start-up-Szene in Wien, im Speziellen hat die lokale Gaming-Szene einen sehr guten internationalen Ruf. Ziel von departure ist es, diese Firmen in der Stadt zu halten. Dafür müssen wir wissen, wo es Schwierigkeiten gibt, um gezielt reagieren oder vernetzen zu können.

Die Zahl der Risikokapitalgeber oder Business-Angel ist im internationalen Vergleich bescheiden. Woran liegt das?

Wien ist - anders als London, Hong Kong oder New York - kein Finanzmarkt, dadurch ist das Investment in Start-ups weniger verbreitet. Die Anzahl der potenziellen Investoren, die in Start-ups investieren, ist gering. Szene-Netzwerke sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Start-ups und in Wien nicht entsprechend ausgeprägt. Durch die Wirtschafts- und Bankenkrise hat sich aber das Investitionsverhalten geändert: Das Investment in oder Beteiligungen an Start-ups ist attraktiver geworden als beispielsweise die Geldanlage in Aktien.

Berlin und Stockholm, wo die Finanzindustrie auch keine große Rolle spielt, haben sich den Ruf von Start-up-Hauptstädten in Europa erarbeitet. Was kann Wien von diesen Städten lernen?

In Österreich ist eine Unternehmensgründung mit hohen Kosten und hohem bürokratischen und zeitlichen Aufwand verbunden. Die Entstehung beispielsweise des Tech-Cluster in Berlin oder eine andere Grundeinstellungen von Investoren, in junge Unternehmen nicht nur bei Erwartung eines schnell erreichbaren positiven Cash Flows zu investieren, kann die Start-up-Szene positiv beeinflussen. Ebenso das städtische und persönliche Umfeld: Wer unterstützt bei der Firmengründung? Gibt es Leute im eigenen Umfeld, die Erfahrungen damit gemacht haben? Oder ist man ganz auf sich alleine gestellt?

In Wiener Hackerspaces und Co-Working-Spaces wie dem Metalab, Sektor 5 und The Hub arbeiten Internet-Unternehmen mit Hackern auf alternative Weise zusammen. Wie wichtig sind solche Orte für die Kreativwirtschaft?

Netzwerke und Clusterbildung sind für die Kreativszene sehr wichtig, denn die Kreativwirtschaft arbeitet in ihren Netzwerken und der Austausch untereinander ist bei der Entwicklung und beim Aufsetzen von Projekten von großer Bedeutung. departure unterstützt diese Orte ebenso wie Netzwerkinitiativen wie zum Beispiel die Startup Week (umbenannt in Pioneers Festival, Anm.). Daher wird departure das Bewusstsein für den Erhalt und den Ausbau der Kreativcluster in der Stadt vorantreiben.