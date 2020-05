Startschuss für nationale NFC-Initiative

Die Zusammenarbeit gewährleistet die Bereitstellung von Diensten unterschiedlichster Anbieter aus den Bereichen Handel, Transport, Ticketing, Sicherheit, Banken etc. in einer mobilen Brieftasche. Die Basis bildet dabei der NFC-Standard. Durch die Zusammenarbeit sollen "technische Insellösungen", aufgrund derer NFC-Pilotprojekt in der Vergangenheit in Österreich oftmals gescheitert waren, vermieden werden. Auffallend ist jedoch, dass beispielsweise nicht alle Telekommunikationsanbieter in Österreich an Bord sind. Hier hat man sich offenbar nicht geeinigt.



Der Plan ist, Österreich im Bereich Mobile Payment zum Vorzeigeland zu machen. Tatsächlich gibt es aber bereits andere europäische Länder wie Schweden oder Polen, in denen diese Entwicklung viel weiter vorangeschritten ist. Österreich hat dennoch gute Voraussetzungen, weil es aufgrund seiner Größe überschaubar ist.