"Stranger Things" bremst Kundenschwund bei Netflix

Netflix hat im zweiten Quartal dank Serienhits wie „Stranger Things“ nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten. Die Nutzer*innenzahlen sanken in den drei Monaten bis Ende Juni um 970.000 Bezahlabos, wie der Streaming-Marktführer am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Damit hielt der Kund*innenschwund zwar an, blieb aber unter dem von Netflix selbst erwarteten Minus von zwei Millionen Abos. Insgesamt lag die Zahl der bezahlten Nutzer*innen konten des Video-Dienstes weltweit zur Jahreshälfte bei knapp 221 Millionen.

Der Ausblick bleibt jedoch verhalten. Für das laufende Vierteljahr rechnet Netflix lediglich mit rund einer Million neuen Nutzer*innen. Hier hatten Analyst*innen mehr erwartet. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent auf 8 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich verdiente Netflix 1,44 Milliarden Dollar, vor einem Jahr waren es 1,35 Milliarden gewesen. Das Betriebsergebnis sank jedoch um 15 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar.

Punkten konnte Netflix im jüngsten Quartal besonders mit „Stranger Things“. Die vierte Staffel der Serie war die beliebteste, die der Streaming-Dienst nach eigenen Angaben je ausgestrahlt hat - zumindest in englischer Sprache.

Starke Konkurrenz in den USA

Dennoch tat sich das Unternehmen gerade in seinen etablierten und von verschärfter Konkurrenz durch Rivalen wie Disney oder HBO geprägten Märkten schwer. In den USA und Kanada verlor Netflix 1,3 Millionen Kund*innen. Dafür gab es in der Asien-Pazifik-Region - auch dank Preissenkungen in Indien - gute Zuwächse. Bei Anlegern kam der Quartalsbericht gut an, die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kurssprung um rund acht Prozent.

Viele Baustellen

Nach dem schwachen ersten Halbjahr steht bei Netflix vieles auf dem Prüfstand, auch langjährigen Traditionen. So brachte der Video-Dienst bei den jüngsten Staffeln seiner Hit-Serien „Stranger Things“ und „Ozark“ nicht mehr wie früher üblich alle Folgen auf einmal heraus.

Werbung ab Anfang 2023

Auch bei einem noch größeren Tabu hat Netflix-Chef Reed Hastings bereits klein beigegeben: Angesichts der schwachen Entwicklung der Nutzerzahlen wird Netflix eine günstigere Version seines Streaming-Dienstes mit Werbeclips anbieten. Eigentlich hatte Hastings diese Strategie stets abgelehnt.

Als Tech-Partner für die Entwicklung eines solchen Modells wählte Netflix jüngst den Software-Riesen Microsoft. Die Werbevariante soll voraussichtlich Anfang 2023 anlaufen, zunächst in „einer Handvoll von Märkten“.

Maßnahmen gegen Passwort-Sharing

Zudem will Netflix bald anfangen, konsequent gegen unerlaubtes Teilen von Passwörtern vorzugehen. In einigen lateinamerikanischen Ländern hat der Streaming-Dienst das Vorgehen bereits verschärft und verlangt zusätzlich Geld für die Nutzung in mehreren Haushalten.