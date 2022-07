Netflix kündigt Spin-off zu "Stranger Things" an

Der Streaming-Dienst will den Mystery-Hit der Duffer Brüder mit weiteren Produktionen fortsetzen.

Netflix kann mit der 4. Staffel von "Stranger Things" zufrieden sein. Die Serie der Duffer Brüder ist das erfolgreichste englischsprachige Format im Angebot des Streaming-Dienstes und hat kürzlich die Rekordmarke von einer Milliarde Streaming-Stunden geknackt.

Netflix will den Erfolg der Mystery-Serie nutzen und ein Unterhaltungsfranchise aufbauen. In einem ersten Schritt wurde ein Spin-off von Stranger Things angekündigt, das ebenso von den Duffer Brüdern entwickelt werden soll, wie Netflix in einer Aussendung bekannt gegeben hat.