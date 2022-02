Gleichzeitig hat Netflix einige Details zur 4. Staffel angekündigt. Diese werde etwa in 2 Teilen über die Bühne gehen.

Der 2. Teil der 4. Staffel soll am 1. Juli Premiere feiern. Zugleich verkündete Netflix aber auch das Ende von "Stranger Things" mit der 5. Staffel . Das werde der "epische Abschluss" dieser Geschichte sein, so wie es die Serienschöpfer immer geplant hätten.

Für Fans der Mystery-Serie " Stranger Things " hat Netflix gute und schlechte Nachrichten zugleich. Die mit Spannung erwartete 4. Staffel der seit 2016 laufenden Erfolgsserie wird ab 27. Mai in 2 Teilen verfügbar sein.

Nach der 5. Staffel ist Schluss

In einem Brief teilten die Produzenten Matt und Ross Duffer mit, dass sie zu Beginn vor 7Jahren bis zu 5 Staffeln veranschlagt hätten. Die nun angekündigte 4. Staffel sei die "schwierigste" überhaupt gewesen, aber sie sei "größer denn je", schrieben die Duffer-Brüder. Deshalb laufe diese Staffel in 2 Teilen.

In der 4. Staffel kommen neue Darsteller hinzu, darunter der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha ("Game of Thrones") und der als Freddy Krueger bekannte Horror-Star Robert Englund.