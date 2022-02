Diese Filme bringt Netflix heuer

Der Streamingdienst will 2022 mindestens 70 Eigenproduktionen veröffentlichen.

Wie auch im vergangenen Jahr will Netflix auch 2022 jede Woche zumindest einen neuen Film veröffentlichen. Für heuer stehen bereits 70 Eigenproduktionen auf dem Plan. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Teaser-Video gibt Ausblick auf einige davon.

In dem dreiminütigen Teaser-Video sind unter anderem Szenen aus "Knives Out 2", "Enola Holmes 2", Guillermo del Toros "Pinocchio" sowie dem bisher teuersten Netflix-Film "The Gray Man" von den Avengers: Endgame"-Regisseuren Joe und Anthony Russo zu sehen: