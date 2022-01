Heimische Netzbetreiber wollen, dass Netflix für Netzausbau zahlt

Damit sollen jene zur Kasse gebeten werden, die für das hohe Datenaufkommen verantwortlich sind - nämlich Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Co. "Mittlerweile machen Videoinhalte 70 bis 80 Prozent des Internetverkehrs aus", heißt es in einer Aussendung .

Die 3 österreichischen Netzbetreiber - A1, Magenta und Drei - wollen, dass sich Streaming-Plattformen am Erhalt und Ausbau der heimischen Netzinfrastruktur finanziell beteiligen. Konkret fordern die Telekommunikations-Unternehmen eine so genannte Gigabit-Infrastrukturabgabe .

Datenvolumen seit 2019 um 50 Prozent gestiegen

Die Netzbetreiber rechnen vor: Seit 2019 sei das gesamte Datenvolumen um 50 Prozent gestiegen. "Das Volumen des Datenverkehrs der 3 Netzbetreiber stieg damit insgesamt von rund 5,6 Millionen Terabyte im Jahr 2019 auf rund 8,6 Millionen Terabyte im Jahr 2020 im Festnetz- und Mobilbereich an", so die Telekom-Unternehmen.

Laut den Netzbetreibern werden jährlich knapp 700 Millionen Euro in die heimische Netzinfrastruktur investiert, um den immer weiter steigenden Datenverkehr zu decken. Beim Glasfaserausbau in Österreich gehen die Telekom-Unternehmen von einer Investitionslücke in der Höhe von 5 Milliarden Euro aus. Um die Kosten stemmen zu können, fordern A1, Magenta und Drei, dass bestehende Regulierungen angepasst werden.

Streaming-Dienste sollen an Umweltkosten beteiligt werden

Die CEOs von A1, Magenta und Drei wollen daher "regulatorische Akzente Richtung faires Verursacherprinzip setzen". Damit soll ein Gleichgewicht zwischen globalen Technologieunternehmen und den Netzbetreibern geschaffen werden. Denn laut der Aussendung würden derzeit "die großen bandbreitenhungrigen Streaming-Plattformen die Infrastruktur kostenlos nützen und kaum zur heimischen Wertschöpfung beitragen."