Magenta kauft zwei Netzbetreiber

Magenta Österreich hat 2 Glasfaser-Netzbetreiber erworben. Mit dem Kauf von AURA, GFI und von Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld werden insgesamt 5.500 Haushalte und Betriebe in Niederösterreich und rund 1.200 Betriebe in Tirol an das Magenta-Netz angeschlossen, teilte Magenta Österreich am Mittwoch mit. In Niederösterreich sollen zudem weitere 1.500 Anschlüsse in Neubauten folgen, heißt es weiter.

Die Netze befinden sich konkret in den niederösterreichischen Gemeinden Bad Vöslau, Baden, Enzesfeld-Lindabrunn, Kottingbrunn, Leobersdorf, Leopoldsdorf, Siebenhaus, Unterwaltersdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf. In Tirol sind sie in der Gemeinde Seefeld und den umliegenden Ortsteilen Auland, Gschwand und Krinz verlegt.

Magenta Österreich, dessen Vorgängergesellschaft T-Mobile Austria 2018 UPC übernahm, versorgt insgeesamt über 1,5 Millionen Haushalte in Österreich mit schnellem Internet.