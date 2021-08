Magenta hat das schnellste Festnetz-Internet, A1 am langsamsten

Der populäre Speedtest-Anbieter Ookla hat die Verbindungsgeschwindigkeiten in Österreich analysiert.

Demnach weist Magenta mit Abstand den höchsten so genannten Speed Core von 141,83 auf. Dieser Wert wird aus Download- und Uploadgeschwindigkeit berechnet.

Für die Analyse der Verbindungsgeschwindigkeiten hat Ookla rund 3,2 Millionen Speedtests aus dem ersten Halbjahr 2021 herangezogen. Ausgewertet wurden alle Speedtests, die auf einen Festnetzanschluss zurückzuführen sind, inklusive Mobiltelefone, die per WLAN mit dem Internet verbunden sind.

Auswertung nach Städten

Darüber hinaus hat Ookla auch die Verbindungsgeschwindigkeiten in den Städten Wien, Graz und Innsbruck ausgewertet. Wien liegt dabei mit 130 Mbps Download und 27 Mbps Upload - beides Magenta - vor den anderen beiden Landeshauptstädten. In Graz konnte Magenta eine Downloadgeschwindigkeit von 79 Mbps erreichen, in Innsbruck waren es 117 Mbps.