Netflix will noch dieses Jahr mit Werbung starten

Bereits Ende des Jahres will Netflix ein werbegestütztes Abonnement anbieten - früher als ursprünglich angekündigt.

Erst vor wenigen Wochen kündigte Netflix an, in Zukunft vermehrt gegen Passwort-Sharing vorgehen und Werbung auf seiner Streaming-Plattform schalten zu wollen. Letzteres könnte der Dienst nun schneller umsetzen als ursprünglich gedacht. Wie die New York Times berichtet, möchte das Unternehmen noch bis Ende des Jahres ein günstigeres, werbegestütztes Abonnement einführen.

Das geht aus einer unternehmensinternen Mitteilung hervor, in der von den „letzten 3 Monaten des Jahres“ die Rede ist. Netflix-Chef Reed Hastings erklärte zuletzt gegenüber Investor*innen, dass das Unternehmen die Einführung von Werbung prüfen und versuchen werde, "in den nächsten ein bis 2 Jahren eine Lösung zu finden".

Kundenexodus sorgt für Zugzwang

Dass Netflix versucht, sobald wie möglich Werbung auf seiner Streamingseite zu schalten, überrascht nicht. Nachdem es dieses Jahr rund 200.000 Abonnent*innen verlor, steht das Unternehmen unter Zugzwang. In den nächsten Monaten soll es laut Schätzungen 2 Millionen weitere Kund*innen verlieren. Auch Netflix‘ Marktkapitalisierung, der Börsenwert einer Firma, nimmt stetig ab.