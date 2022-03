Netflix geht gegen Passwort-Sharing, will extra Gebühr verlangen

Der Streaming-Anbieter will verhindern, dass sich mehrere Personen einen Netflix-Account teilen.

Eigentlich ist es verboten, doch das Weitergeben des Netflix-Passwortes ist gängige Praxis. Dadurch können mehrere Personen und Haushalte denselben Netflix-Account nutzen und dadurch Kosten sparen.

Das bringt Netflix unter Druck: Einerseits will man Investor*innen an der Börse mit steigenden Nutzer*innen-Zahlen bei Laune halten, andererseits will man User*innen durch striktes Vorgehen gegen das Passwort-Sharing nicht vergraulen.