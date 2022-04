Netflix will für Passwort-Sharing Geld und plant Werbung

Der Streaming-Boom in der Corona-Pandemie machte Netflix zum großen Krisengewinner, nun steckt das Unternehmen selbst in der Krise. Zum ersten Mal seit 2011 sinken die Nutzerzahlen - und der Abwärtstrend dürfte sich noch verstärken.

In den drei Monaten bis Ende März gingen unterm Strich rund 200.000 Bezahlabos verloren, teilte Netflix am Dienstag mit. Insgesamt sank die weltweite Nutzer*innenzahl zum Quartalsende auf 221,6 Millionen. Eigentlich hatte Netflix mit 2,5 Millionen neuen Kunden gerechnet.

Für die schwachen Zahlen machte Netflix unter anderem den Rückzug aus Russland verantwortlich, wo sämtliche Kundenkonten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine deaktiviert wurden. Dem Unternehmen nach fielen wegen der Maßnahme auf Quartalssicht rund 700.000 Abos weg. Ohne diesen Effekt hätte es einen Anstieg um eine halbe Million Nutzer*innen gegeben.

Geld für das Teilen von Passwörtern

Außerdem erklärte Netflix, dass die Statistik unter der Mehrfachnutzung von Konten leide, da viele Abonnenten ihre Passwörter teilten. Das Unternehmen schätzt, dass rund 100 Millionen Haushalte weltweit den Streaming-Service nutzen, ohne zu zahlen.

Das wolle man ändern, sagte Netflix-Chef Reed Hastings laut the Next Web bei Gesprächen mit Investoren nach der Präsentation der Zahlen. Man müsse sie dazu bekommen, zu bezahlen.

Wie das funktionieren könnte, testet der Streamingdienst bereits in einigen Ländern, etwa in Costa Rica. Dort werden knapp 3 Dollar für die Mitnutzung eines Accounts verlangt. Netflix-COO Greg Peters deutete an, dass ein solches System weltweit zur Anwendung kommen könnte.