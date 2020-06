Symantec erklärt Virenschutz für tot

Das Blocken von Spam, Passwormanagement und das Aufspüren zweifelhafter Links auf Webseiten liefert Sicherheitssoftware laut Symantec zwar immer noch eine Daseinsberechtigung, das Aufspüren von Viren sei aber ein Kampf gegen Windmühlen. Symantec hat vor allem mit seiner Antiviren-Lösuing "Norton" viel Geld verdient. Das Eingeständnis, dass das Produkt mehr oder weniger sinnlos geworden ist, kommt daher überraschend. Symantec will trotzdem auch weiterhin mit Sicherheitslösungen Geld verdienen. Künftig will sich das Unternehmen Sicherheit als Dienstleistung an Unternehmen verkaufen. Dabei werden Einbrüche in die Systeme von Firmen verfolgt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um den Verlust wertvoller Daten zu verhindern.

"Es ist eine Sache, dazusitzen und sich frustrieren zu lassen. Wir haben uns lieber entschieden, zu handeln, uns zusammenzureißen und das Spiel zu spielen, das wir von Anfang an angehen sollen hätten", so Dye. Ob die neue Strategie ebenfalls so profitabel sein wird, wie der Verkauf von Antivirus-Systemen an Privatkunden, ist zweifelhaft. Symantec sieht trotzdem Potenzial für Wachstum. Die Gewinne des Unternehmens sind zuletzt etwas gestiegen, was aber eher auf drastische Personalkürzungen als auf die neue Strategie zurückzuführen ist.