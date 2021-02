Technik und Corona: "Vieles wurde nicht umgesetzt"

Das Internet of Things (IoT) würde auch zur Bewältigung der Corona-Krise viele Möglichkeiten bieten, etwa bei der Zugangskontrolle oder bei Abstandsmessungen. Zum Einsatz kamen sie bisher aber kaum. "Es gibt schon sehr viel am Markt. Die Herausforderung liegt in der Geschwindigkeit der Umsetzung", sagt Stefan Pfeffer, Finanzchef beim niederösterreichischen IoT-Spezialisten Microtronics .

Automatisierung

Auch bei elektronischen Rezepten habe es die Krise gebraucht, damit so etwas möglich geworden sei, sagt Buber: "Corona ist ein Brennglas, es hat Prozesse beschleunigt." Das sehe man etwa bei der Fernwartung von Geräten. In der Pandemie sei es of schwierig gewesen, Zugang zu Geräten zu erlangen: "Es ist leichter, wenn sich die Geräte von sich aus melden", sagt Buber. Das Internet der Dinge habe durch die Pandemie einen Schub erhalten. Wie viel von den Möglichkeiten tatsächlich umgesetzt werde, sei aber branchenabhängig.

Bei vielen Anwendungen in dem Bereich gehe es um die Prozessautomatisierung und -verbesserung, so der Microtronics-CEO. In den vergangenen Jahren sei die Technologie in der Logistik ein großes Thema gewesen: "Wann wird welches Paket wo abgelegt, wo wandert die Ware durch", erläutert Buber.