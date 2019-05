Welche Trends das Internet der Dinge bestimmen werden

"Konsumenten ist das Internet der Dinge egal. Die Technologie oder der Begriff kümmert sie nicht, Anwendungen, die ihr Leben verbessern, interessieren sie aber sehr wohl", sagt Delia Dumitrescu, Innovationsexpertin bei Trendwatching.com. Und die orientieren sich an den Grundbedürfnissen der Menschen. Es gebe eine Reihe von grundlegenden Bedürfnissen und Wünschen, die vom Aufrechterhalten des Wohlbefindens über das Sicherheitsgefühl bis hin zur Selbstverbesserung reichen, sagt Dumitrescu: "Innovationen, die darauf eingehen, finden auch Beachtung.

Beim IoT Forum, das am 5. Juni im Wiener Tech Gate stattfindet, wird Dumitrescu über Trends im Internet der Dinge referieren. Einen solchen sieht sie etwa im Handel. Konsumenten seien zunehmend bereit, alles was mit Einkäufen zu tun hat, auszulagern und maschinell erledigen zu lassen. Das umfasse das automatische Organisieren von Rechnungen ebenso wie smarte Wunschlisten, die Nutzer über Preisnachlässe auf dem Laufenden halten. Technologie sei aber auch dazu in der Lage Bedürfnisse der Verbraucher zu bedienen, bevor sie überhaupt artikuliert wurden, sagt die Innovationsexpertin.

A-Commerce

"Wir nennen das A-Commerce." A steht dabei für automatisiert. Als Beispiel nennt Dumitrescu etwa eine britische App, die für Nutzer automatisch eine Reiseversicherung aktiviert, sobald sie sich in einem anderen Land aufhalten, oder ein Online-Lebensmittelhändler in San Francisco, der die Einkaufskörbe seiner Nutzer automatisch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mit Waren füllt. Nutzer müssten dann nur noch den Bestellknopf drücken. Der Trend manifestiere sich zunehmend auch in der Offline-Welt, wo etwa Firmen wie Nike daran arbeiten, Grenzen zwischen On- und Offline-Aktivitäten zunehmen verschwinden zu lassen.