Internet der Dinge: Vernetzte Kräne und gehackte Teddybären

"Wir bewegen uns beim Internet der Dinge von einer Phase der Pläne und Erwartungen hin zum Einsatz", sagte Jeremy Cowan, Herausgeber des Fachmagazins M2M Now beim IoT Forum CE, das Mittwoch und Donnerstag im Congress Center der Messe Wien stattfand und bei dem aktuelle Entwicklungen und Anwendungen des Internet of Things (IoT) erörtert wurden.

In der Industrie, im Verkehrsmanagement aber auch in der Landwirtschaft werde die Technologie bereits erfolgreich angewandt. Bei selbstfahrenden Autos und bei Smart City-Anwendungen gebe es noch viele offene Fragen. Anwendungen für Konsumenten würden dem industriellen Einsatz folgen, prognostizierte Cowan. Daneben würden auch neue Themen wie künstliche Intelligenz und die Blockchain auftauchen. Herausforderung für die weitere Verbreitung des Internet der Dinge sieht der Experte unter anderem in der Sicherheit und der Standardisierung. "Wir müssen uns auch fragen, ob wir die Anwendungen nicht zu kompliziert gestalten."

Hinter den Erwartungen

In Österreich nimmt die Technologie zwar langsam Fahrt auf, die hochgesteckten Erwartungen und Prognosen konnte sie bislang aber nicht erfüllen. "Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen", räumte Werner Kraus, Bereichsleiter Business & Wholesale bei T-Mobile Austria. Nachholbedarf gebe es vor allem bei Beratungsleistungen rund um die Technologie. Viele der Unternehmen seien digitale Anfänger, sagte Drei-Chef Jan Trionow. Bedenken gebe es auch wegen der Datensammlungen.

IoT sei sehr komplex, sagte Ingrid Wiestrand vom schwedischen Anbieter Tele2 IoT, der auch in Österreich eine Niederlassung unterhält. Man müsse mit vielen Partnern zusammenarbeiten und flexibel sein.