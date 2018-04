Schweizer Bahn: Fahrerlos zum Bahnhof

Einsatz auch im Regionalverkehr

Einsatzmöglichkeiten für die autonom fahrenden Shuttle-Busse sieht Tausz auch im Regionalverkehr. Dort könne man mit der Bahn aus Kostengründen nicht in derselben Frequenz fahren, wie im Verkehr zwischen urbanen Zentren. Mit autonom fahrenden Shuttle-Bussen könne man den Bereich bei gleichbleibender oder höherer Qualität aber vielleicht sogar kostendeckend abdecken, meint Tausz.

Selbstfahrende Busse werden bereits in mehreren Städten weltweit getestet, auch in Österreich. Vor kurzem starteten die Wiener Linien in der Seestadt Aspern einen Pilotversuch, in Salzburg wurden bereits 2016 erste Tests mit einem fahrerlosen Minibus in der Altstadt durchgeführt.