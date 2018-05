Internet der Dinge: "5G bringt zusätzlichen Turbo"

Nachhaltig und effizient

IoT eröffnet Unternehmen neuen Einnahmequellen durch die Monetarisierung von Daten, verbessere die Effizienz und führe auch zu mehr Nachhaltigkeit, sagt Wistrand. So würden Distanzen, die Dinge oder Menschen zurücklegen müssten, durch die Vernetzung stark reduziert: "Das Internet der Dinge hilft uns, Ressourcen zu sparen." Tele2 IoT vernetzt in den Niederlanden etwa gemeinsam mit Partnern Solarpanele auf Hausdächern. In Graz misst das Unternehmen mit IoT-Technologie den Grundwasserspiegel, um Hochwasser voraussagen zu können.

In vielen Fällen werde die Technologie zur Kostenoptimierung oder zur Steigerung der Servicequalität eingesetzt, sagt Kraus. Etwa bei der vorausschauenden Wartung (Predicitive Maintenance) von Maschinen. In Österreich gebe es viele produzierende Unternehmen, die ihre Maschinen weltweit verkaufen. Kunden würden erwarten, dass diese Maschinen rund um die Uhr im Einsatz seien. Mit IoT-Lösungen könne frühzeitig erkannt werden, ob in Zukunft ein Problem auftrete, sagt der T-Mobile-Manager.

Unternehmen könnten mit der Technologie ihre Prozesse optimieren und Kosten sparen, meint Trionow. Durch Standort-Ansichten in Echtzeit und umfassende Datenbanken würden etwa Transport- und Logistikdienste vom Internet der Dinge profitieren. Die Technologie komme aber auch in speziellen Segmenten zum Einsatz, etwa bei Lawinenwarnsystemen, bei denen Sensoren den Staubanteil von Schneelawinen messen und so die Zonen- und Gefahrenplanung in Skiregionen unterstützen.