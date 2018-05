Wie Big Data die Industrie verändert

futurezone: Warum sollten Unternehmen Industrial Analytics einsetzen?

Carlos Paiz Gatica: Industrial Analytics ermöglicht, aus Produktions- und Maschinendaten Mehrwert zu erzeugen. Diese Daten aus der Produktionsanlage bilden die Basis, um beispielweise die Produktqualität oder die Produktionslinien zu überwachen. Davon profitieren zwei Gruppen: Anlagenbetreiber und Maschinenbauer. Für Anlagenbetreiber bedeutet die Nutzung von Industrial Analytics, dass Wartungsaufgaben besser geplant werden und kritische Komponenten zustandsorientiert ausgetauscht werden können. Das reduziert die Betrieb- und Wartungskosten enorm. Für Maschinenbauer ermöglichen Industrial Analytics die Einführung von neuen Geschäftsmodellen, bei denen Endkunden für die Leistungserbringung bezahlen (zum Beispiel der produzierten Teile) und nicht für die Maschine selbst. Damit die Verfügbarkeit garantiert werden kann, müssen Wartungsaufgaben automatisiert werden. Die Fähigkeit, Maschinenfehler weit im Voraus zu erkennen, ist dazu eine Voraussetzung.

Vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintanance) und vorausschauende Qualitätssicherung (Predictive Quality) sind an sich nichts Neues. Welche neue Qualität bringen Datenanalysen?

In der Qualitätssicherungsstrategie kommen Modelle zum Einsatz, die den Zustand einer Maschine oder eines Prozesses vorhersagen können. Industrial Analytics hebt diesen Ansatz auf einer neuen Ebene. Auf der einen Seite geht es um die Qualität der Vorhersagen, die mit maschinellem Lernverfahren, Domain-Know-how, und einer geeigneten Datenqualität erreicht werden kann. Auf der anderen Seite geht es um die Minimierung des Aufwandes, um individuelle Vorhersagemodelle für Fertigungsprozesse, Maschinen oder kritischen Komponenten zu erstellen. Die Vorhersagemodelle werden in einem ersten Stritt für einen Maschinentyp entwickelt. Dann werden die Modelle ein einer Trainingsphase individuell für jede Maschineninstanz adaptiert, sodass für die Überwachung einer Maschine auch individuelle Produktionsbedingungen berücksichtigt werden können. Das ermöglicht eine ganz andere Qualität der Vorhersagen.

Dabei spielt Feature Engineering eine große Rolle, das auch beim IoT Forum Thema sein wird. Was kann man sich darunter vorstellen?

Die Entwicklung von Industrial Analytics Lösungen fängt mit einer Phase an, wo Maschinendaten, die über einen bestimmten Zeitraum aufgenommen wurden, offline analysiert werden. Es wird eine Reihe von Analysemethoden auf die Beispieldaten angewandt, um herauszufinden, welche Daten relevant sind, welche Vorverarbeitung der Daten notwendig ist und welche Lernalgorithmen die besten Erkenntnisse liefern. Hier spiel das Feature Engineering, das heißt die Ableitung von Merkmalen aus den Rohdaten, eine wesentliche Rolle. Denn es geht darum, vorhandene Daten in geschäftsrelevantes Wissen zu überführen. Das ist direkt aus dem Rohdaten nicht immer möglich. Hinter Feature Engineering verbergen sich die Identifikation von relevanten Zusammenhängen in den Rohdaten und die Ableitung von Informationen, die zum Beispiel das Training eines robusten Vorhersagemodells ermöglichen. In den Prozess involvieren wir sehr stark den Kunden, denn es geht am Ende darum, deren Domänen-Know-how bestmöglich zu nutzen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich für industrielle Anwendungen dann aus den Daten das Maximum rausholen lässt, wenn das Wissen über maschinelle Lernverfahren mit Domänenwissen kombiniert wird.