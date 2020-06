Tele2 übernimmt Silver Server

Der Deal werde voraussichtlich am Dienstagnachmittag unterschrieben, sagte der Tele2-Chef in Österreich, Alfred Pufitsch. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, telekom-presse.at nennt einen kolportierten Preis von 18 Millionen Euro. Durch die Übernahme werde sich der Marktanteil von Tele2 in Österreich im B2B-Geschäft von acht auf zehn Prozent erhöhen, schätzt Pufitsch. Neben der Umsatzerweiterung erwerbe man auch eine interessante Infrastruktur - Silver Server besitzt in Wien ein Glasfasernetz von 300 km Gesamtlänge. „Das ist eine kleine Perle für uns.“

Silver Server bleibt vorerst eigenständig

Tele2 verstärke damit sein Engagement im B2B-Bereich, sagte Pufitsch. „Die Business-Kunden beider Unternehmen werden vom Zusammenschluss und vom gemeinsamen Netzausbau profitieren.“ Die beiden Unternehmen sollen bis auf weiteres eigenständig am österreichischen Markt agieren.

Es ist jedoch geplant, Infrastruktur-Investitionen zusammenzulegen und auch die Büroräume im ARES-Tower, wo Tele2 seinen Hauptsitz hat, gemeinsam zu nutzen. An der Mitarbeiterzahl soll sich laut Pufitsch vorerst nichts ändern, es werde aber eine „sinnvolle Zusammenführung von Aktivitäten“ geben, wobei Voraussagen über die künftige Mitarbeiterzahl jedoch nicht möglich seien.

Das Closing des Deals wird für Anfang 2012 erwartet, die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde vorausgesetzt. „Wir erwarten und hoffen, dass uns keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden“, sagte Pufitsch. Auch nach der Übernahme hätten die beiden Unternehmen in Österreich keine marktbeherrschende Stellung.



Silver-Server-Gründer zieht sich zurück

Der Gründer und Eigentümer von Silver Server, Oskar Obereder, will sich nach der Abwicklung der Transaktion aus dem Geschäft zurückziehen. „Nach 17 erfolgreichen und spannenden Jahren habe ich mich zum Verkauf des Unternehmens entschlossen. Mit Tele2 habe ich den idealen Partner gefunden, um die Zukunft des Unternehmens und die professionelle Betreuung unserer Kunden langfristig zu sichern“, lässt Obereder mitteilen. Pufitsch wird ihn an der Spitze von Silver Server ablösen.

Silver Server: 8000 Kunden

Silver Server hat seinen Sitz in Wien und wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt 75 Mitarbeiter, betreut um die 8000 Kunden österreichweit und erwirtschaftet 2011 einen Umsatz in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro. Pufitsch rechnet für heuer mit einem EBITDA von mehr als 2 Millionen Euro.

Die schwedische Tele2-Gruppe hat derzeit 31 Millionen Kunden in 11 Ländern mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Mobiltelefonie, Breitbandinternet und Festnetz-Telefonie, Datennetzwerke, Kabel TV und Content Services. Tele2 notiert seit 1996 an der OMX Nordic Exchange. 2010 erwirtschaftete Tele2 AB einen Umsatz in Höhe von 40,2 Milliarden Kronen (rund 4,58 Mrd. Euro) und ein EBITDA in Höhe von 10,3 Milliarden Kronen. Das EBITDA der Gruppe betrug im 3. Quartal 2011 2,9 Milliarden Kronen (nach 2,75 Mrd. im 3. Quartal 2010). In Österreich beschäftigt Tele2 rund 260 Leute (vor einem Jahr waren es 280). Das EBITDA ging im 3. Quartal auf 80 Millionen Kronen (nach 91 Mio. Kronen) zurück.