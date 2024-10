Android könnte völlig neue Art von Notifications bringen

Künftig können wohl Apps auch in der Statusleiste Informationen einblenden. Das kann in manchen Situationen praktisch sein.

Google arbeitet offenbar an einer neuen Methode für Apps, um Benachrichtigungen darzustellen. Das fand Mishaal Rahman von Android Authority heraus, der entsprechende Hinweise im Code der Android-15-Beta entdeckt hat. Kommen könnten sie etwa mit dem Update auf Android 16.

Demnach ist es für Apps künftig möglich, pillenförmige Benachrichtigungen in der Statusleiste einzublenden. Anhand von Bildmontagen, die Rahman erstellt hat, ist ersichtlich, wie das künftig genutzt werden könnte. So könnte etwa die Uber-App direkt in der Statusleiste anzeigen, wann das bestellte Auto ankommt.

