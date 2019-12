Tesla-Aktie schießt auf höchsten Wert aller Zeiten

Mehr als versöhnlich dürfte das Jahr für Tesla und somit wohl auch Elon Musk an der Börse enden. Nachdem die Aktie schon in den vergangenen Tagen kontinuierlich nach oben geklettert war, erreichte Tesla am Dienstag mit 425,25 Dollar ein Allzeithoch an der Technologiebörse Nasdaq. Das blieb auch dem Tesla-Chef nicht verborgen, der sich eine zweideutige Anspielung auf Twitter nicht verkneifen konnte.