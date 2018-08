Tesla-Aktien fallen nach Entscheidung, an der Börse zu bleiben

Die Rücknahme der Pläne für einen Börsenrückzug von Tesla durch Konzernchef Elon Musk hat am Montag die Aktie unter Druck gebracht. Am Montag verzeichnete das Papier einen Rückgang von etwa drei Prozent im Vergleich zum Freitag und stand Montagnachmittag bei knapp 313 Dollar. Zuvr rutschten die an der deutschen Börse Tradegate gelisteten Titel zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 262,95 Euro ab.