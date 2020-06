Tesla-Elektroautos floppen in China

Der Elektroautobauer Tesla hat Insidern zufolge seinen Managern in China wegen überraschend schwacher Verkaufszahlen mit der Entlassung gedroht. Sollten sie die Ziele nicht erfüllen, seien ihre Jobs in Gefahr, erklärte Tesla-Chef Elon Musk nach Angaben mehrerer mit der Angelegenheit vertrauter Personen.

In einer internen E-Mail hieß es demnach, dass auch Führungskräfte in anderen Ländern betroffen sein könnten. Infrage komme auch ein Abstieg in der Firmenhierarchie.