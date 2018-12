Tesla könnte Fabriken von General Motors übernehmen

Vergangenen Monat hat der US-Autobauer General Motors angekündigt, drei Fabriken in Nordamerika zu schließen. Rund 14.000 Jobs sollen dadurch wegfallen. In einem Interview mit CBS zieht Tesla-CEO Elon Musk nun in Betracht, die Fabriken zu übernehmen. „Es ist möglich, dass wir interessiert sind, eine von GMs Fabriken zu kaufen“, sagt er.

Laut einem Bericht von Electrek hat Tesla bereits im Jahr 2010 NUMMI, eine Fabrik im gemeinsamen Besitz von GM und Toyota, nach deren Schließung für 42 Millionen Dollar gekauft. Zuerst hatte Tesla in der neu gekauften Fabrik in Fremont, Kalifornien, Mitarbeiter gekündigt. Nun, acht Jahre später, hat die Fabrik mehr Mitarbeiter als zuvor und produziert rund 300.000 E-Autos pro Jahr.