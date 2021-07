Tesla Model 3 auf Platz 2 der meistverkauften Autos in Europa

Innerhalb Europas ist das Model 3 von Tesla im Juni das zweit meistverkaufte Auto. Auf Platz 1 bei den Neuzulassungen rangiert der VW Golf mit 27.247 verkaufen Einheiten. Laut der Analyse von Jato Dynamics hinke der Tesla nur knapp hinter dem VW hinterher. So wurden im vergangenen Monat 25.697 Model-3-Einheiten in Europa verkauft. Das Gros wird aus der Giga-Factory in Shanghai exportiert.

Im gesamten Jahr bis jetzt wurden 66.350 Model 3 verkauft. Das bringt es insgesamt auf Platz 25 der meistverkauften Autos im Jahr 2021 in Europa.

Nachfrage in Europa stieg zunehmend

Tesla hat erst im Jänner begonnen, das Model 3 aus China nach Europa zu schicken. Zuvor hieß es, das Unternehmen würde Fahrzeuge aus Shanghai nicht in andere Länder ausliefern. Die Nachfrage in Europa stieg jedoch stetig. Generell habe sich der Marktanteil von E-Autos laut Bloomberg im Juni auf 19 Prozent verdoppelt. Das könnte mit den neuen Vorhaben der EU zusammenhängen, bis 2035 keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen.

Schon im März machte das Model 3 10 Prozent der gesamten Verkäufe an Elektroautos aus. In Summe wurden in Europa 24.184 Einheiten verkauft, gefolgt vom Hyundai Kona EV mit gerade einmal 5.643 Einheiten.