Tim Cook: Der starke Mann hinter Steve Jobs

Normalerweise steht Tim Cook tief im Schatten der übergroßen Figur von Steve Jobs, der als Apple-Gründer, Chef-Visionär und begnadeter Verkäufer den Konzern seit vielen Jahren prägt. Wegen der heute überraschend angekündigten Auszeit Jobs wegen erneuter Gesundheitsprobleme muss nun also wieder der Chief Operation Officer Cook antreten.

Bereits 2009 hatte dieser unter Beweis stellen müssen, dass er seinen Chef ein halbes Jahr lang vertreten kann. Doch neben Jobs gilt der 50-jährige Cook ohnehin als einer der wichtigsten Architekten des wirtschaftlichen Erfolgs Apples. Als für das Tagesgeschäft zuständiger "Chief Operating Officer" sorgt er dafür, dass nach der Umsetzung neuester Gerätevisionen am Ende des Tages schwarze Zahlen in den Büchern stehen. In US-Medien wird immer wieder vom "Genie hinter Steve Jobs" gesprochen.

Jobs holte den Compaq-Manager im Jahr 1998 zu Apple - und Cook griff beim damals ums Überleben kämpfenden Unternehmen schnell durch. Er schloss eigene Produktionswerke und setzte auf Auftragsfertiger. Er ließ die Lagerbestände von Monaten auf Tage schmelzen. Das half Apple, bei dem schnellen Modellwechsel in der Elektronik-Branche keine Auslaufgeräte als Altlasten herumliegen zu haben. Ähnlich wie Jobs gilt Cook als öffentlichkeitsscheuer Workaholic, der mitunter schwierig im Umgang ist.

Steve Jobs zieht sich wegen Krankheit zurück

(futurezone/dpa)