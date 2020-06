Tim Cook: So tickt der neue Apple-Chef

Das Rechengenie hinter iPod und iPhone

Der wirtschaftliche Erfolg von iPod, iPhone und iPad ist überwiegend Cooks Leistung. Sein Arbeitseifer – er kennt keine Feiertage und fixe Freizeit, seine Energie schöpft er aus Kaffee und Energieriegeln – haben dafür gesorgt, dass sich kein Inventar anhäuft, dass die Kosten niedrig und die Verkaufspreise und somit die Margen hoch sind. Cook vertritt die Ansicht, dass alles berechnet werden kann. Innerhalb der Branche wird gemunkelt, dass es niemanden gibt, der derart gekonnt mit Excel-Tabellen umgehen kann.

Sein Charakter und Aufgabengebiet legen für Außenstehende nahe, dass er Steve Jobs kaum ähnelt. Apple-Mitarbeiter, die Cook genauso schätzen wie Jobs, berichten das Gegenteil. Der Tonfall seiner sehr melodischen Stimme mag zwar ruhig sein, die Botschaft und Vision ist jedoch die selbe. Cook ist ein Perfektionist und verlangt seinem Mitarbeiter alles ab.

Mit dem Rad auf der Überholspur

Seine Bestimmtheit schlägt sich auch in seiner spärlichen Freizeit nieder. Der US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Alabama ist fanatischer Sportler. Er fährt exzessiv Rennrad und geht in Nationalparks wandern. Und er trägt immer bequeme Sportschuhe von Nike, in dessen Vorstand er sitzt.

Sicher in die Zukunft

Seine Erfahrung und exzellente Leistung hat Steve Jobs nun gewürdigt. Nicht der exaltierte Marketing-Chef Phil Schiller, nicht der Software-Guru Scott Forstall, das Design-Genie Jonathan Ive oder der Hardware-Chef Bob Mansfield wurden befördert; Auch weil sie so ihre wegweisende Arbeit fortsetzen können.

Tim Cook hingegen muss sich nicht umstellen. Seit Jänner und Jobs Krankenstand leitet er das Tagesgeschäft interimistisch. Davor war er bereits zweimal in der Rolle des CEO. In jener Zeit gab es keine Einbußen, sondern der Konzern wurde zum wertvollsten Konzern der Welt. Tim Cook wird seinen Kurs fortsetzen. Mit sicherer Hand und ohne große Skandale wird der routinierte Manager den Konzern steuern. „ Steve ist unersetzlich“, sagte Cook vor kurzem. Dass er unverzichtbar ist, sagte er damals nicht.