Twitter-Aktie erlebt nach Höhenflug einen Knick

Am Freitag verlor das Papier des Kurznachrichtendienstes an der New Yorker Börse mehr als 13 Prozent an Wert. Mit 63,75 Dollar ist die Aktie aber immer noch zweieinhalb mal so teuer wie beim Börsendebüt.

Einen zwingenden Grund für den Einbruch gab es nicht. Zwei Analysten hatten im Laufe des Tages jedoch zu bedenken gegeben, dass die hohe Bewertung für das junge und dazu noch verlustreiche Unternehmen nicht gerechtfertigt sei. Beobachter vermuteten, dass einige Anleger daraufhin kalte Füße bekommen haben.