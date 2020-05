Twitter kauft Firma für mobile Werbung

Die beiden in San Francisco ansässigen Firmen nannten zwar am Dienstag bei der Bekanntgabe der Übernahme keinen Kaufpreis. Eine mit der Sache vertraute Person sagte Reuters jedoch, Twitter hab 350 Millionen Dollar in eigenen Aktien bezahlt.

MoPub erlaubt es Firmen, in Echtzeit einen Überblick über ihre Online-Werbung zu behalten. Google bietet mit DoubleClick einen ähnlichen Dienst an.

Die Verkäufer - unter anderem eine Reihe von Venture-Capital-Firmen - könnten sogar noch deutlich mehr Geld einstreichen, weil bei dem Deal ein Twitter-Aktienpreis von 20 Dollar zugrundegelegt wurde. Die nicht an der Börse notierten Anteilsscheine an Twitter wechseln jedoch derzeit auf dem Sekundärmarkt für deutlich mehr Geld den Besitzer. Twitter gilt als heißer Kandidat für einen Börsengang 2014.