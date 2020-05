Twitter-Mitgründer lotet nächsten Börsengang aus

Twitter-Mitgründer Jack Dorsey arbeitet nach einem Medienbericht bereits am nächsten Börsengang. Dorsey habe mit Banken gesprochen, um seinen Bezahldienst Square möglicherweise im kommenden Jahr an den Markt zu bringen, schrieb das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf eine eingeweihte Person. Bislang sei jedoch noch keine Bank beauftragt worden und der Zeitplan könne sich auch noch ändern, hieß es einschränkend.