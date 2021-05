Verizon verkauft Yahoo und AOL für 5 Milliarden Dollar

Der US-Telekom-Konzern Verizon verkauft wie erwartet seine Mediensparte mit bekannten Marken wie AOL und Yahoo. Verizon Media solle für 5 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd. Euro) an die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management gehen, teilte der Telekom-Konzern am Montag in New York mit.

Laut Vereinbarung erhält Verizon 4,25 Mrd. US-Dollar in bar und 750 Mio. Dollar in Vorzugsanteilen. Darüber hinaus behält der T-Mobile-US-Rivale einen zehnprozentigen Anteil an Verizon Media. Der Deal soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsame Sache mit Apollo zu machen", sagte Verizon-Media-Chef Guru Gowrappan laut Mitteilung. Im vorbörslichen Handel stieg die Verizon-Aktie leicht um 0,5 Prozent auf rund 58 US-Dollar.

Bereits in den vergangenen Jahren trennte sich Verizon schrittweise von seinen Medienunternehmen. Im vergangenen Jahr wechselte die amerikanische Onlinezeitung HuffPost an Buzzfeed, 2019 stieß Verizon seine Blogging-Plattform Tumblr ab. Heute fokussiert sich der Telekomkonzern vor allem auf sein Mobilfunkgeschäft und den Ausbau von 5G-fähigen Netzwerken.