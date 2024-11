Minecraft kommt jetzt in die Vergnügungsparks

Das beliebte Videospiel Minecraft soll in mehreren Freizeitparks zum Leben erweckt werden. Wie der international tätige britische Freizeitparkbetreiber Merlin am Dienstag erklärte, sollen ab 2026 zunächst in Parks in den USA und Großbritannien Attraktionen aus der Welt des Videospiels umgesetzt werden.

Grundlage ist ein Abkommen im Umfang von umgerechnet gut 100 Millionen Euro zwischen Merlin und dem schwedischen Minecraft-Entwickler Mojang.