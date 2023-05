Disney macht Star Wars Hotel dicht

Im Freizeitpark Walt Disney World in Florida kann man einen Aufenthalt in einem Hotel buchen, das dem Star-Wars-Raumschiff Halcyon nachempfunden ist. In einem immersiven Abenteuer kann man 2 Tage lang in das Star-Wars-Universum eintauchen, ist Teil eines riesigen Rollenspiels und interagiert mit Schauspielern, die Star-Wars-Charaktere verkörpern. Im September macht "Star Wars: Galactic Starcruiser" allerdings seine Pforten dicht, wie The Verge berichtet.

Niedergang absehbar

Das letzte Abenteuer für Besucher*innen wird von 28. bis 30. September stattfinden. Das Angebot wurde im März 2022 gestartet und machte bisher vor allem durch seinen exorbitanten Preis Schlagzeilen. Der Preis für einen zweitägigen Aufenthalt für 2 Erwachsene mit Vollpension beträgt 4800 Dollar. Für 2 Erwachsene und ein Kind bezahlt man 6000 Dollar.

Dass das Angebot nicht im gewünschten Ausmaß angenommen wurde, dafür gab es bereits Anzeichen. Im März hat Disney angekündigt, die üblicherweise ganzwöchig laufende Show ab Oktober auf zwei Termine pro Woche zu kürzen. Nun erfolgt das Aus. Besucher*innen, die bereits einen Aufenthalt ab Oktober gebucht haben, erhalten ihr Geld zurück.