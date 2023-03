Nur wenige wollen in Disneys Star Wars Hotel

Disney reduziert die Reisetermine für sein Erlebnishotel und will damit offenbar Kosten sparen.

Im vergangenen März eröffnete der Unterhaltungskonzern Disney in Florida sein Star Wars Galactic Starcruiser Hotel . Das Hotel verpricht ein „immersives“ Erlebnis , das die Übernachtung einem Star-Wars-Themenzimmer ebenso umfasst wie Star-Wars-inspirierte Getränke und Gerichte, Lichtschwert-Training sowie Rollenspiele mit Schauspieler*innen, die das imaginäre Raumschiff bevölkern.

Kosten senken

Offiziell hieß es aus dem Unternehmen, dass man mit der Reduktion der Termine den Bedürfnissen der Kund*innen entgegenkommen wolle. Tatsächlich dürfte der Konzern damit seine Kosten für den Betrieb senken und seine Verluste reduzieren wollen, vermutet der Disney Tourist Blog.

Bereits zuvor hatte der Konzern für bestimmte Kund*innengruppen die Preise gesenkt. Allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Die Buchungslage blieb lau. Von Hardcore-Fans des Star-Wars-Universum abgesehen, zog das Erlebnishotel kaum Kund*innen an. Viele können sich die hohen Preise auch nicht leisten.

In Fachkreisen hieß es schon länger, dass das Konzept zum Scheitern verurteilt sei. Wegen der geringen Anzahl an Zimmern, insgesamt sind es nur 100, könne es auch als "normales" Hotel kaum kostendeckend betrieben werden, so Marktbeobachter.